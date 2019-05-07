В Мурманске прошло совещание главкома ВМФ и представителей промышленности, на котором обсуждалась судьба единственного в российском флоте тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Об этом в своей статье на сайте «Деловая Столица» пишет обозреватель Михаил Жирохов, передает Информационное сопротивление.

Достоверной информации что именно решили пока нет, но сама ситуация весьма показательна для всего российского флота. Поставленный на доковый ремонт «Кузя» (так его ласково называют в РФ) корабелы должны были сдать в 2021 году. Однако передача корабля флоту в установленные сроки уже явно не укладывается. И причина банальна — износ производственных мощностей на 35-м судоремонтном заводе достиг такой критической точки, что сейчас запущена программа модернизации, которая займет как минимум два с половиной года.

Военным была предложена схема временной доковой операции, однако она их не устраивает. И итог в любом случае печальный — ремонт авианосца переносится на неопределенный срок. А если это будет год-два, то такой подлатанный «старичок» будет совершенно не нужен флоту. Ведь даже в нынешнем состоянии он показал отвратительные результаты при попытке привлечь его (и его авиационную группировку) для поддержки экспедиционного корпуса в Сирии.

Пробыв буквально пару-тройку месяцев осенью 2016 года и потеряв два корабельных истребителя, россияне вернулись на Север. Мало того, «Кузнецов» снова пришлось поставить на капитальный ремонт. Где на него осенью 2018 г. упали сразу два башенных крана, а единственный плавучий док ПД-50 (построен по заказу Советского Союза в Швеции), который мог принимать корабль такого класса, затонул при выходе из него авианосца. Имеющий близкие характеристики плавучий док ПД-41, тоже кстати построенный в 1978 г. по заказу СССР в Японии, находится на Дальнем Востоке и перевод его на север практически не реален.

Фактически сложилась ситуация, что Россия не способна без посторонней помощи обеспечивать техническое обслуживание авианосца еще советской постройки. Дошло до того, что на полном серьезе российские СМИ и официальные лица стали обсуждать возможность обращения к Китаю за помощью в его ремонте.

И вот ныне вопрос стоит не о модернизации, о чем заявляли федеральным СМИ еще в 2017 году, а о том, чтобы просто ввести его в строй. Причем как «сквозь зубы» вынуждены признать представители Минобороны РФ: «Даже если «Кузнецов» и будет отремонтирован, то скорее всего будет использоваться в качестве учебного корабля».

Напомним, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — последний раритет из океанских амбиций Советского Союза. В начале 1970-х советский Генштаб решил «по-взрослому» начать соперничество с Америкой в мировом океане.

В итоге с 1975 по 1991 гг. было построено и спущено на воду пять дорогущих авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет» — «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Адмирал Горшков» (изначально — «Харьков», потом, до 4 октября 1990 г., — «Баку») и «Адмирал Кузнецов». В серии планировалось еще два, но недостроенный «Варяг», доставшийся нам, был продан в Китай, где был достроен как «Ляонин», а «Ульяновск» разобрали еще на первой стадии стапельных работ.

Их судьба печальна: в 1993 г. в связи с недостатком средств на эксплуатацию и ремонт «Киев» был выведен из боевого состава российского флота, разоружён и продан китайцам. Ныне это развлекательный комплекс в порту Тяньцзинь. В таком же качестве, но только Шэньчжэне закончил свой путь «Минск». «Новороссийск» в 1997 году был разобран на металлолом в Южной Корее, а «Горшков» продан Индии.

Теперь, по всей видимости, печальный конец пришел и «Адмиралу Кузнецову», который на стадии проекта назывался «Советский Союз», на момент закладки — «Рига», спускался как «Леонид Брежнев», а испытания проходил как «Тбилиси».

Такая чехарда с именами не прошла бесследно — практически все свое время службы он простоял на ремонте. Посудите сами: «Кузнецов», спущенный в Николаеве в 1987 году, ремонтировался в 1994-95 гг., 1996-1998 гг., 2001-2004 гг., 2008 г. и перед самым выходом в первый и единственный боевой поход.

А вместе с его уходом Россия потеряет и последние океанские позиции. Ведь общеизвестно, что авианосцы по праву считаются одной из самых мобильных сил в океане. Ведь самый опасный противник на море — это авиация. И тот, у кого есть возможность держать под рукой сотни самолетов — тот владеет океаном. И пока единственным гегемоном остается США, которые на сегодня располагают 11 атомными авианосцами. Причем это реальная сила — только один авианосец — «Джордж Буш», последний из серии «Нимиц» обеспечивает глубину обороны до 1500 километров.

Что мог еще до последнего времени противопоставить российский флот — атомные подводные лодки с баллистическими ракетами — ныне тоже находятся не в лучшем состоянии. То есть фактически противопоставить на море США (не говоря уже о связке с НАТО) россиянам практически нечего.

На этом фоне приходится довольствоваться рассказами Путина о некоем «супероружии», которое вот-вот поступит на вооружение флота. Как, например, торпеда большой дальности с ядерной боеголовкой «Посейдон». Да и то, судя по всему, россияне хотят использовать такие торпеды не по прямому назначению — топить авианосцы или другие корабли, а в качестве доставщика ядерного оружия для его применения против наземных (!) целей в Соединенных Штатах.

Причем они сами верят в реальность такого оружия — так, в начале 2019 г. российские государственные новостные СМИ радостно сообщили, что военно-морской флот РФ уже запланировал покупку 32 таких торпед — по 16 для Тихоокеанского и Северного флотов. При этом утверждается, что «Посейдоны», которые отправят на Северный флот, будут предназначены для поражения целей в Европе, Канаде и на Восточном побережье США, а торпеды из состава Тихоокеанского флота — в Японии, Китае, Канаде и на Западном побережье США.

Однако даже если предположить, что такое оружие существует в реальности, то стоить оно будет безумно дорого и экономика России, которая "схлопнулась" до размеров экономики одного американского штата — Техаса или Калифорнии, уж точно не потянет закупку такой большой партии.

Ведь если бы были деньги и возможности, то ничего не мешало бы, например, заложить новый авианосец взамен «Кузнецова». Ведь по разным выставкам как минимум с 2013 года тягают макет некоего «Шторма». Однако видимо ни денег, ни возможности делать такие колоссальные вложения, в России уже нет.