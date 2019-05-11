В России заявляют, что маневры НАТО в Черном море не укрепляют безопасность в регионе

19:30 11.06.2019 0 комментариев

Прибрежные государства Черного моря самостоятельно несут ответственность за безопасность в данном регионе. 

Об этом журналистам во вторник, 11 июня, на полях V Международного форума "Примаковские чтения" заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС об учениях Североатлантического альянса в этом регионе.

"Усиление военного присутствия НАТО и уплотнение военной активности в Балтийском и Черном морях на самом деле не укрепляют, а только ослабляют безопасность, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Главную ответственность за поддержание безопасности и стабильности в Черном море должны нести сами прибрежные государства. Для этого есть все необходимые инструменты и соглашение о мерах доверия на Черном море, которое было и остается революционным в том смысле, что впервые было применено на морских пространствах".

При этом он напомнил о группировке "Блэксифор" (Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия), которая нацелена на борьбу с новыми угрозами, а также о существующем необходимом диалоговом механизме. "Лучший путь к укреплению стабильности - это не ввод в Черное море морских сил нерегиональных держав, а акцент на экономическое сотрудничество и развитие потенциала", - заявил Грушко.



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