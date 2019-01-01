Новый боевой корабль пополнил ЧФ. До конца года ждут тральщик и скоростной транспортно-десантный катер

19:00 11.06.2019 0 комментариев

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" принят в состав Черноморского флота страны-агрессора.

Церемония прошла во вторник, 11 июня, на Новороссийской военно-морской базе, сообщает Интерфакс.

На церемонии командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов заявил, что поступление новых кораблей идет по графику. "Следующими в 2019 году в состав флота войдут морской тральщик "Иван Антонов" и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта", - сказал он.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" построен на стапелях Зеленодольского завода имени Горького, это второй серийный корабль проекта 22160. Корабль спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования, пишет издание. 

Автономность плавания - 60 суток. Корабли данного проекта способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - 6 000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.



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