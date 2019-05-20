США ще на рік заборонять використання бюджетних коштів на діяльність, яка визнає суверенітет Росії над Кримом

18:30 11.06.2019 0 комментариев Крым

Пентагон в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року, повинен виділити 250 млн доларів на військову допомогу Україні. 

Така ініціатива міститься в проекті американського військового бюджету на наступний рік, підготовленому головою комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом. Його адміністрація оприлюднила текст законопроекту, повідомляє УНН.

"У цьому розділі 250 млн дозволено використовувати для виконання повноважень, які дозволяють міністру оборони надавати уряду України сприяння в питаннях, пов'язаних із забезпеченням безпеки і розвідки", - сказано в законопроекті.

Також в документі пропонується продовжити на рік заборону на використання бюджетних коштів на "здійснення будь-яких видів діяльності, які визнають суверенітет Росії над Кримом".

Крім цього законодавці просять главу Пентагону спільно з держсекретарем не пізніше 15 жовтня 2019 року подати звіт про стратегію США "з протидії російським загрозам в Чорному морі".

Пропоновані до законопроекту про бюджет Пентагону в 2020 році поправки будуть обговорюватися на засіданні комітету 12 червня.

Потім документ розгляне вся Палата представників, після чого до цієї роботи підключиться Сенат. Весь процес триватиме до осені.

Якщо обидві палати Конгресу схвалять проект бюджету, він буде відправлений на підпис президенту США.

Нагадаємо, на поставки військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння, в 2020 фінансовому році Вашингтон заклав 250 млн доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету було виділено 200 млн доларів.



Ещё на эту тему:

17:30 11.06.2019
Опитування: Вже 36% росіян «не готові платити» за анексію Криму
17:16 11.06.2019
Росія зможе представити свої зауваження на українські контраргументи в трибуналі 13 червня
15:30 11.06.2019
Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН з морського права
19:30 10.06.2019
Компания ТЭС стала партнером "Кубка Крыма" по парусному спорту
18:15 10.06.2019
Оккупанты готовятся ликвидировать очаги холеры на Южном берегу Крыма
17:45 10.06.2019
Суд опублікував позиції України і РФ про юрисдикцію у справі з морського права
15:00 10.06.2019
ЗМІ: Ротенберг став власником компанії-будівельника Керченського моста
12:45 10.06.2019
Зеркаль пояснила важливість слухань в Гаазі у "морській справі" проти Росії
10:30 10.06.2019
Севастопольский морской завод "уходит" в госсобственность страны-агрессора
21:30 09.06.2019
У Третейському суді починаються слухання “Україна проти Російської Федерації”
16:00 06.06.2019
Капітана судна, яке возило соду з Кримського заводу Фірташа, виправдали через «google-перекладач» / Фото
12:25 06.06.2019
В оккупированном Крыму во всех отделениях РНКБ будут собирать биометрические данные клиентов
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 11.06.2019
Анаклийский порт остается приоритетом правительства Грузии
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
Все новости страны
Молдова Молдова
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
Все новости страны
Россия Россия
20:00 11.06.2019
России придется "попрощаться" со своим единственным тяжелым авианосцем
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
14:30 11.06.2019
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
Все новости страны
Украина Украина
21:15 11.06.2019
ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
21:00 11.06.2019
Рішення трибуналу у справі України проти РФ очікують до кінця року
20:45 11.06.2019
США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
20:30 11.06.2019
В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс