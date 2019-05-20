Пентагон в 2020 фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року, повинен виділити 250 млн доларів на військову допомогу Україні.

Така ініціатива міститься в проекті американського військового бюджету на наступний рік, підготовленому головою комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Адамом Смітом. Його адміністрація оприлюднила текст законопроекту, повідомляє УНН.

"У цьому розділі 250 млн дозволено використовувати для виконання повноважень, які дозволяють міністру оборони надавати уряду України сприяння в питаннях, пов'язаних із забезпеченням безпеки і розвідки", - сказано в законопроекті.

Також в документі пропонується продовжити на рік заборону на використання бюджетних коштів на "здійснення будь-яких видів діяльності, які визнають суверенітет Росії над Кримом".

Крім цього законодавці просять главу Пентагону спільно з держсекретарем не пізніше 15 жовтня 2019 року подати звіт про стратегію США "з протидії російським загрозам в Чорному морі".

Пропоновані до законопроекту про бюджет Пентагону в 2020 році поправки будуть обговорюватися на засіданні комітету 12 червня.

Потім документ розгляне вся Палата представників, після чого до цієї роботи підключиться Сенат. Весь процес триватиме до осені.

Якщо обидві палати Конгресу схвалять проект бюджету, він буде відправлений на підпис президенту США.

Нагадаємо, на поставки військової допомоги Україні, включаючи оборонні озброєння, в 2020 фінансовому році Вашингтон заклав 250 млн доларів. У бюджеті США на поточний рік на цю мету було виділено 200 млн доларів.