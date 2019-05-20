З початку року Маріупольський порт подолав позначку в 200 суднозаходів

18:00 11.06.2019 0 комментариев Украина

Маріупольський морський порт з початку 2019 року станом на 9 червня 2019 року обробив 200 суднозаходів. Про це свідчать дані головної диспетчерської адміністрації порту.

На зазначену дату вантажообіг порту склав 2,305 млн тонн. У номенклатурі вантажів лідирують металопродукція, зернові, будівельні вантажі і чавун, пишуть Порти України.

За даними ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), Маріупольський морський порт у січні-квітні 2019 року обробив 137 суден, у тому числі в квітні ― 36.

Маріупольський морський порт втратив третину суднозаходів і близько 140 тис. тонн експортного вантажопотоку металопродукції на місяць внаслідок будівництва Росією моста через Керченську протоку та наступного обмеження проходу суден висотою 33 метра і більше.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів ― 18, довжина вантажного причального фронту ― 3,657 кілометра. Відповідно до реєстру АМПУ, єдиним оператором порту є ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

Маріупольський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% ― до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% у 2017 році. Порт обробив 490 суден.



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