"Суд" оставил под стражей отстраненного от должности мэра Евпатории

17:00 11.06.2019 0 комментариев Крым

"Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляцию по изменению меры пресечения для предателя Украины Андрея Филонова, временно отстраненного от должности главы администрации Евпатории.

Филонов на заседании суда не присутствовал, общение с ним проходило по видеосвязи из СИЗО, передает РИА Новости.

Защита настаивала на изменении меры пресечения Филонову, который по решению Киевского районного суда Симферополя должен находиться под стражей до 31 июля, на домашний арест. 

Адвокаты мотивировали свою позицию об изменении меры пресечения неблагоприятными условиями содержания своего подзащитного в СИЗО, в том числе, по их словам, в камере содержатся 24 человека. Кроме того, защита заявила о невозможности Филонова общаться с его несовершеннолетними детьми. Также адвокаты акцентировали внимание на том, что подозреваемый никоим образом не может оказать давление на свидетелей, так как не знает их имен.

Прокурор посчитал все доводы формальными. 

Суд принял позицию обвинения. В результате мера пресечения осталась неизменной. 

Как сообщалось ранее, 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по оккупированным Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Мэра подозревают в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 35 млн рублей.

Затем было возбуждено еще одно дело по такой же статье, в этот раз ущерб составил 43,9 млн рублей. 4 апреля Киевский районный суд Симферополя постановил заключить Филонова под стражу до 31 мая, в мае арест был продлен до 31 июля. 

30 апреля Евпаторийский "горсовет" временно отстранил Филонова от должности "главы администрации" в связи с заключением его под стражу.



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