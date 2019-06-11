Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові

16:00 11.06.2019 0 комментариев Молдова

Експерти Венеціанської комісії Ради Європи нададуть термінові роз'яснення щодо рішень Конституційного суду та органів влади Молдови до 21 червня.

Про це повідомив речник генерального секретаря РЄ Даніель Холтген, передає "Європейська правда".

"Експерти з конституційного права Венеціанської комісії Ради Європи завершать підготовку експертної думки наступного тижня – 21 червня", - заявив представник РЄ.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і новою парламентською більшістю, легітимність якої Демократична партія не визнає.

Конституційний суд Молдови, підконтрольний Демократичній партії, визнав усі рішення нового скликання парламенту нелегітимними, а також ухвалив рішення про розпуск парламенту і проведення нових виборів 6 вересня.

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд попросив Венеціанську комісію надати "термінову" оцінку останніх рішень Конституційного суду Молдови.



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