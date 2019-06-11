Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН з морського права

15:30 11.06.2019 0 комментариев Крым

Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок, 11 червня, представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Як повідомляє "Європейська правда",  у виступі Зеркаль навела перелік порушень росії за Конвенцією ООН.

Зокрема, РФ  протиправно збудувала міст через міжнародну протоку, утискає судна усіх країн, що прямують до українських портів чи з них, розкрадає українські енергоресурси в межах прав України на морських просторах, перешкоджає вилову риби українськими рибалками.

За словами Зеркаль, починаючи з весни 2014 року Росія викрала в України вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. У результаті дій Росії також суттєво скоротився український щорічний вилов риби.

"Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії", - заявила Зеркаль.

Вона підкреслила, що справа України не стосується суверенітету над Кримом, оскільки це питання – не оспорюється і є поза будь-якими сумнівами.

Зеркаль висловила впевненість, що Україна має право на розгляду цього спору трибуналом з морського права.

"Сьогодні ви побачите, чому Росії не вдасться уникнути вашої юрисдикції. Я переконана: заслухавши наші аргументи, ви погодитесь, що Україна уповноважена представити вам свою справу та прагнути правосуддя відповідно Конвенції", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що  попередні заперечення Росії не є результатом добросовісної оцінки юрисдикції арбітражного трибуналу.

"Замість того, щоб відповідати на аргументи України про порушення норм морського права, Росія намагається переформатувати спір", - сказала вона.

Нагадаємо, слухання в постійному третейському суді в Гаазі стартували у понеділок та триватимуть до п'ятниці.

У рамках слухань Україна відстоює своє право на судовий розгляд справи по суті.



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