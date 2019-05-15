Защита Балуха добивается, чтобы ему оказывали необходимую медицинскую помощь

15:00 11.06.2019 0 комментариев Крым

Украинского активиста Владимира Балуха 10 июня 2019 года посетила адвокат Ольга Динзе.

Адвокат подтвердила, что украинец находится в областной больнице УФСИН, города Торжок (ФКЛПУ ОБ УФСИН России по Тверской области), сообщает Крімская правозащитная группа.

“Больница относится к системе Федеральной службы исполнения наказания, поэтому Владимир Балух там содержится в камере. Он получает минимальный набор медицинских препаратов. Состояние здоровья моего подзащитного немного улучшилось за счет того, что он получил посылку с продуктами, которую более месяца назад отправляла его сестра, также некоторые продукты он смог купить в магазине. Но есть еду ФСИН Балух по-прежнему отказывается”,— рассказала Динзе.

Украинец нуждается в стоматологической помощи, поэтому адвокат подала заявление о предоставления ему услуг стоматолога. Ольга Динзе надеется, что такую помощь ее подзащитному предоставят.

Адвокат сообщила, что ранее она на имя начальника колонии подавала заявление о посещении Балуха врачом с 30-летним стажем работы для первичного осмотра и постановки возможного диагноза, но ответа на это заявление адвокат до сих пор не получила.

Также она не получила ответ на адвокатский запрос о взысканиях в отношении Балуха,  включая вопрос об основаниях помещения его в штрафной изолятор.

Ольга Динзе добавила, что Владимир Балух передает всем благодарность за письма, на которые он с радостью отвечает, и обращается ко всем с просьбой продолжать писать ему письма.

Напомним, осужденный в Крыму за украинскую позицию Владимир Балух отрицает свою вину и не признает решение российского суда о лишении его свободы. В знак протеста против действий оккупантов активист отказывается принимать пищу, которую готовят в местах лишения свободы. Он ест только то, что передают родственники, либо голодает. Украинец также отказывается носить тюремную робу.  Это его форма протеста против действий российских оккупантов. Владимир Балух таким образом отстаивает свою свободу.

Этот протест стал одной из причин, почему украинца в марте 2019 года перевели из керченской колонии, подальше от родных,  в исправительную колонию №4 г. Торжок, Тверской области России. За первые два месяца пребывания в этой колонии Балуха несколько раз по надуманным причинам отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО), что негативно отразилось на его ослабленном здоровье.



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