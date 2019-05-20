Экипажи танковых подразделений 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на полигонах Северного Кавказа приступили к выполнению упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В соответствии с требованиями командующего войсками 49-й армии генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова занятия танковых экипажей проводятся на различных ландшафтах местности, в том числе в пустынной и горно-лесистой местности, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельбы проводятся во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации, которые обеспечивают разведывательной информацией командира танкового экипажа.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Планом боевой подготовки соединений и воинских частей предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.

В стрельбах принимают участие около 700 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.