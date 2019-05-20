На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии снайперы подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке техники скоростной стрельбы по целям, расположенным в ущельях горного массива Кавказского хребта.

При обучении снайперов применяется методика стрельбы при постоянно меняющейся мишенной обстановке в сложных условиях, также используется соревновательный метод, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятий военнослужащим предстоит освоить технику скрытного передвижения с учетом рельефа местности, навыки оборудования позиции для ведения огня, разведки, классификации целей по важности, определения расстояния до них с использованием дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания.

С помощью баллистических калькуляторов снайперы готовят данные для стрельбы и поражения цели из снайперских винтовок СВД и СВД-С в условиях горно-лесистой местности на дальностях до 1,2 тысяч метров.