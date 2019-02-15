Україна на трибуналі: з 2014 року Росія вкрала понад 9 млрд кубів природного газу

14:00 11.06.2019 0 комментариев Украина

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль заявила, що з весни 2014 року по сьогодні Росія вкрала вже більше 9 мільярдів кубометрів природного газу, передає кореспондент УНН.

"Росія в порушення ст. 56 Конвенції ООН з морського права краде наші ресурси в Чорному морі. Вона не дає нам доступ до нафти і газу, що знаходиться в наших водах. З весни 2014 року Росія вкрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу", - заявила Зеркаль.

Вона також підкреслила, що Україна звернулася до Арбітражного трибуналу для вирішення спору щодо тлумачення і застосування Конвенції ООН з морського права - не про суверенітет країни.

"Суверенітет України в Криму не викликає сумнівів", - заявила вона.

Напередодні суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".



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