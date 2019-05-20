Президент Греции Прокопис Павлопулос одобрил запрос премьера Греции Алексиса Ципраса и назначил досрочные парламентские выборы в стране на 7 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Европейские выборы создали ситуацию длительного предвыборного периода примерно в четыре месяца. Я обязан учитывать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас президенту Прокопису Павлопулосу.

Ципрас заявил, что останется на своем посту до выборов и, как ожидается, назначит исполняющих обязанности министров на несколько ключевых постов в правительстве.

Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах после того, как его партия проиграла недавние выборы в Европарламент. В начале июня партия премьера Греции провалилась и на местных выборах. Очередные выборы были запланированы на октябрь.