Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив госграницу Украины
|13:25 11.06.2019
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|Крым
Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Ени-Кале в Керчи.
Он подтвердил этот факт корреспонденту Крым.Реалии ТВ, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.
«Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», – сказал Альфонсо Лопес Пандиэлья.
Дипломат также подтвердил Крым.Реалии, что, являясь почетным консулом, не состоит на государственной службе в Испании.
В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.
«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», – сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
После аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.
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