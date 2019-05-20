Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив госграницу Украины

13:25 11.06.2019 0 комментариев Крым

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Ени-Кале в Керчи.

Он подтвердил этот факт корреспонденту Крым.Реалии ТВ, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

«Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», – сказал Альфонсо Лопес Пандиэлья.

Дипломат также подтвердил Крым.Реалии, что, являясь почетным консулом, не состоит на государственной службе в Испании.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», – сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

После аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.



Ещё на эту тему:

10:49 11.06.2019
Рекордный процент россиян не готов платить за оккупацию Крыма – опрос
09:52 11.06.2019
Україна засудила нагородження міжнародною премією готелю в окупованому Криму
17:00 10.06.2019
Объемы жилищного строительства в оккупированном Крыму упали почти в 2 раза
10:00 10.06.2019
У Приватбанку порахували втрати від окупації Криму
20:15 07.06.2019
У Тель-Авіві відбулася акція «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea»
17:56 07.06.2019
Из-за ливней «поплыл» Воронцовский дворец / Фото
16:05 07.06.2019
Участок Северо-Крымского канала начали грабить
15:15 07.06.2019
Ливень не оставил и следа от ремонта 2018 года / Фото
12:24 07.06.2019
Вернуть воду, запустить поезда: экс-президент Крыма написал письмо Зеленскому
13:58 06.06.2019
В оккупированном Крыму новых компаний появилось столько же, сколько закрылось "старых"
13:28 06.06.2019
Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
11:58 06.06.2019
Дивизион С-400 отработал электронные пуски ракет на «Авиадартсе» в Феодосии
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
Все новости страны
Молдова Молдова
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
Все новости страны
Россия Россия
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
14:30 11.06.2019
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
20:15 10.06.2019
Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
11:50 07.06.2019
Двое граждан Турции и один гражданин Грузии задержаны за киберпреступление
Все новости страны
Украина Украина
17:16 11.06.2019
Росія зможе представити свої зауваження на українські контраргументи в трибуналі 14 червня
17:00 11.06.2019
"Суд" оставил под стражей отстраненного от должности мэра Евпатории
15:30 11.06.2019
Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН з морського права
15:00 11.06.2019
Защита Балуха добивается, чтобы ему оказывали необходимую медицинскую помощь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс