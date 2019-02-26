Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
|11:49 11.06.2019
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|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филипом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на молдавское издание Newsmaker .
"Я консультировался с фракциями, указ о роспуске (парламента. – ЕП.) Филипа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене", - рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.
Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.
Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство парламента и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.
Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.
Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.
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