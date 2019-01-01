У берегов Крыма заметили дельфина-мутанта

12:19 11.06.2019 0 комментариев Крым

В Черном море в районе поселка Новый Свет сотрудниками центра «Безмятежное Море» был впервые зафиксирован уникальный дельфин с мутацией хвостового плавника.

«Во время выездов по изучению морских млекопитающих мы продолжаем наблюдать необычные (в этом случае - беспрецедентные) явления; на днях в акватории Нового Света нами была зафиксирована особь афалины, имеющая одну лишнюю «лопасть» хвоста», - сообщили сотрудники центра «Безмятежное Море», пишет Новости Крыма.

По мнению исследователей, такая особенность является именно пороком развития, а не последствием механического повреждения, поскольку на хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно «чистый».

«Существует некоторый (стоит добавить, небольшой) объем данных касательно зафиксированных мутаций среди китообразных, однако именно такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире. Встречались аномалии в развитии позвоночника (врожденный сколиоз) и костей черепа, анэнцефалия и гидроцефалия, наличие «лишней» пары плавников в хвостовой части тела или «лишних» хрящевых межпальцевых элементов в скелете передней конечности, полифалангия и полидактилия, «сиамские близнецы» (фиксировалось у сейвала, малого полосатика, серого кита, полосатого дельфина, морской свиньи и афалины; всего известно не более 11 таких сообщений), изменения пигментации кожи, однако «хвост сирены», зарегистрированный нами - еще не встречался», - отметили ученые.

Исходя из возрастной категории (насколько можно судить по размерам, животное в самом расцвете сил) и его активному плаванию, ничуть не уступающему по скорости остальным членам группы, эта особенность, возможно, не доставляет дельфину больших неудобств.



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