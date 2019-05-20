Опрос проводил «Левада-центр».

«Левада-центр» также спросил россиян, в какой мере они готовы платить за присоединение Крыма к России, передает Сегодня.

Самым популярным ответом стал «Совершенно не готов» – 36%, это рекордный показатель в подобных опросах «Левада-центра», начиная с марта 2014 года.

На втором месте – «В какой-то мере» – 26% (в марте 2016 года так ответили 32% респондентов). Варианты «В полной мере» и «В значительной мере» выбрали лишь 7% и 9% соответственно.

Наконец, 17% выбрали ответ «Не считаю, что это бремя ляжет на обычных граждан», а 5% затруднились ответить.

Опрос проведен «Левада-центром» 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%..