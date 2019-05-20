Ципрас просит президента Греции распустить парламент
|10:19 11.06.2019
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|Греция
Греция должна провести внеочередные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности, что может повредить экономическому восстановлению страны.
Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулос, сообщает Укринформ с сылкой на Ekathimerini.
«Учитывая то, что мы вошли в период неопределенности, мы не должны позволить, чтобы достижения греческого народа оказались под угрозой. Имея полное чувство ответственности, я прошу вас распустить парламент и объявить проведение всеобщих выборов, чтобы восстановить мандат доверия», - сказал Ципрас.
Президент Греции сказал, что он принимает предложение правительства.
Отмечается, что Ципрас решил организовать всеобщие выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент в прошлом месяце.
Оппозиционная партия «Новая демократия» получила на 9,5% голосов больше партии Ципраса.
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