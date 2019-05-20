Греция должна провести внеочередные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности, что может повредить экономическому восстановлению страны.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулос, сообщает Укринформ с сылкой на Ekathimerini.

«Учитывая то, что мы вошли в период неопределенности, мы не должны позволить, чтобы достижения греческого народа оказались под угрозой. Имея полное чувство ответственности, я прошу вас распустить парламент и объявить проведение всеобщих выборов, чтобы восстановить мандат доверия», - сказал Ципрас.

Президент Греции сказал, что он принимает предложение правительства.

Отмечается, что Ципрас решил организовать всеобщие выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент в прошлом месяце.

Оппозиционная партия «Новая демократия» получила на 9,5% голосов больше партии Ципраса.