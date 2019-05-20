Ципрас просит президента Греции распустить парламент

10:19 11.06.2019 0 комментариев Греция

Греция должна провести внеочередные выборы, чтобы избежать затяжного периода политической неопределенности, что может повредить экономическому восстановлению страны.

Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулос, сообщает Укринформ с сылкой на Ekathimerini.

«Учитывая то, что мы вошли в период неопределенности, мы не должны позволить, чтобы достижения греческого народа оказались под угрозой. Имея полное чувство ответственности, я прошу вас распустить парламент и объявить проведение всеобщих выборов, чтобы восстановить мандат доверия», - сказал Ципрас.

Президент Греции сказал, что он принимает предложение правительства.

Отмечается, что Ципрас решил организовать всеобщие выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент в прошлом месяце.

Оппозиционная партия «Новая демократия» получила на 9,5% голосов больше партии Ципраса.

 



Ещё на эту тему:

18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
11:31 27.05.2019
Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
12:25 06.05.2019
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
Все новости страны
Молдова Молдова
16:00 11.06.2019
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові
11:49 11.06.2019
Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
Все новости страны
Россия Россия
16:30 11.06.2019
ЮВО: Снайперы спецназа в Карачаево-Черкесии отрабатывают скоростную стрельбу по целям в горах
14:30 11.06.2019
ЮВО: Танковые экипажи 49 армии приступили к боевым стрельбам
20:15 10.06.2019
Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
Все новости страны
Румыния Румыния
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
Все новости страны
Турция Турция
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
11:50 07.06.2019
Двое граждан Турции и один гражданин Грузии задержаны за киберпреступление
Все новости страны
Украина Украина
17:16 11.06.2019
Росія зможе представити свої зауваження на українські контраргументи в трибуналі 14 червня
17:00 11.06.2019
"Суд" оставил под стражей отстраненного от должности мэра Евпатории
15:30 11.06.2019
Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН з морського права
15:00 11.06.2019
Защита Балуха добивается, чтобы ему оказывали необходимую медицинскую помощь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс