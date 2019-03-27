СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Укринформ.

«6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)», - говорится в сообщении.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.