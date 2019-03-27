ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки «Кредо-М1»

09:25 11.06.2019 0 комментариев Украина

СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Укринформ.

 «6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)», - говорится в сообщении.

В связи с этим Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.



Ещё на эту тему:

13:52 07.06.2019
Украина в ОБСЕ инициирует совещание о доступе к территориям вдоль границы с РФ
08:27 31.05.2019
В ОБСЕ выбрали нового главу Специальной мониторинговой миссии в Украине
18:45 17.05.2019
Арьев: Россию не вернули в ПАСЕ, но риск очень большой
11:01 27.03.2019
США закликали "Росію і ті сили, які вона озброює, очолює, і які воюють в Україні, надати СММ повний доступ на всю територію України"
08:21 21.03.2019
МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії ОБСЄ в Україні
09:01 13.02.2019
Голова ОБСЄ і Держсекретар США обговорили допомогу Україні та агресію РФ
15:41 07.02.2019
Україна, США та Канада закликали в ОБСЄ звільнити Сущенка
10:38 14.12.2018
Україна в ОБСЄ порушила питання щодо російських танків на кордоні
21:00 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ: Украина будет нашим основным приоритетом
09:36 13.11.2018
40 стран Совета ОБСЕ выразили протест России из-за выборов в ОРДЛО
08:49 05.11.2018
Хуг заявил, что видел на Донбассе российских военных, но не считает РФ агрессором
09:46 02.11.2018
Британец Марк Этерингтон вступил на должность замглавы миссии ОБСЕ в Украине
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
13:27 07.06.2019
Рейтинг стран ЕС с самой чистой водой на пляжах
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
Все новости страны
Молдова Молдова
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
10:45 10.06.2019
Минобороны Молдовы: Армия не вмешивается в политический кризис
09:15 10.06.2019
США, ЄС і НАТО закликали молдавських політиків до стриманості і діалогу
Все новости страны
Россия Россия
20:15 10.06.2019
Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
19:00 10.06.2019
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
18:00 10.06.2019
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
Все новости страны
Румыния Румыния
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
11:50 07.06.2019
Двое граждан Турции и один гражданин Грузии задержаны за киберпреступление
Все новости страны
Украина Украина
09:52 11.06.2019
Україна засудила нагородження міжнародною премією готелю в окупованому Криму
09:25 11.06.2019
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки «Кредо-М1»
08:23 11.06.2019
Еще троих задержанных сегодня крымских татар арестовали до 5 августа
07:58 11.06.2019
Радіогідроакустична система «Ятрань» від «КНДІ Гідроприладів» прийнята на Озброєння Збройних Сил України\Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс