ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки «Кредо-М1»
|09:25 11.06.2019
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|Украина
СММ ОБСЕ зафиксировала на окраине оккупированного Первомайска современную российскую переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Укринформ.
«6 июня Миссия зафиксировала 1 переносную станцию наземной разведки (ПСНР-9 «Кредо-М1») на западной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)», - говорится в сообщении.
В связи с этим Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене выступило с осуждением очередного факта поставки Россией современного оружия на оккупированные территории Донбасса.
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