Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один з готелів, розташований в окупованому Криму.

Про це йдеться у Twitter посольства, передает Укринформ.

«Ми засуджуємо рішення компанії World Travel Awards включити готель Mriya Resort&Spa в окупованому Росією Криму до списку європейських номінантів 2019. Це ніщо інше, як ганьба та згода з порушенням міжнародного права Росією. Із 2018 року США запровадили санкції, під дію яких потрапляє готель Mriya Resort&Spa, тому, що Крим - це Україна», - наголосили у посольстві.