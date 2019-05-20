Україна засудила нагородження міжнародною премією готелю в окупованому Криму
|09:52 11.06.2019
|0 комментариев
|Украина
Посольство України у Великій Британії засудило рішення організації World Travel Awards нагородити премією один з готелів, розташований в окупованому Криму.
Про це йдеться у Twitter посольства, передает Укринформ.
«Ми засуджуємо рішення компанії World Travel Awards включити готель Mriya Resort&Spa в окупованому Росією Криму до списку європейських номінантів 2019. Це ніщо інше, як ганьба та згода з порушенням міжнародного права Росією. Із 2018 року США запровадили санкції, під дію яких потрапляє готель Mriya Resort&Spa, тому, що Крим - це Україна», - наголосили у посольстві.
Ещё на эту тему:
10:00 10.06.2019
У Приватбанку порахували втрати від окупації Криму
У Приватбанку порахували втрати від окупації Криму
20:15 07.06.2019
У Тель-Авіві відбулася акція «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea»
У Тель-Авіві відбулася акція «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea»
17:56 07.06.2019
Из-за ливней «поплыл» Воронцовский дворец / Фото
Из-за ливней «поплыл» Воронцовский дворец / Фото
16:05 07.06.2019
Участок Северо-Крымского канала начали грабить
Участок Северо-Крымского канала начали грабить
15:15 07.06.2019
Ливень не оставил и следа от ремонта 2018 года / Фото
Ливень не оставил и следа от ремонта 2018 года / Фото
13:58 06.06.2019
В оккупированном Крыму новых компаний появилось столько же, сколько закрылось "старых"
В оккупированном Крыму новых компаний появилось столько же, сколько закрылось "старых"
13:28 06.06.2019
Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
08:45 05.06.2019
Грабеж украинского песка: в Каркинитском заливе ФСБ снова провела ротацию кораблей / Фото
Грабеж украинского песка: в Каркинитском заливе ФСБ снова провела ротацию кораблей / Фото
19:43 04.06.2019
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму