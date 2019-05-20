Подконтрольный России Киевский "райсуд” Симферополя взял под арест до 5 августа еще трех задержанных 10 июня крымских татар: Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

ФСБ России обвиняет 58-летнего Энвера Омерова в “организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Сулейманова и Джеппарова - в “участии в деятельности террористической организации” (ч. 2 ст. 205.5 УК России). Заседания проходили в закрытом режиме.

Меры пресечения еще четырем задержанным 10 июня крымским татарам - Ленуру Халилову, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Руслану Нагаеву изберут 11 июня, также в Киевском "райсуде” Симферополя.

Ранее 10 июня тот же “суд” избрал крымскому татарину Ризе Омерову меру пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на 1 месяц и 26 дней - до 5 августа.

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Как сообщал Укринформ, после утренних обысков 10 июня в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны восемь человек.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой содействовать обеспечению прав задержанных в понедельник крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.