У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда

08:49 11.06.2019 0 комментариев Молдова

Спеціальна комісія з розслідування розкрадання понад мільярда доларів з банківської системи була затверджена на засіданні парламенту Молдови.

До її складу ввійшли по три депутата від Партії соціалістів, блоку ACUM і Демократичної партії, повідомляє Укрінформ.

Головою парламентської комісії обраний депутат від політичного блоку ACUM Олександр Слусарь.

Віце-голова парламенту Іон Чебан заявив: «Той факт, що дотепер не були оприлюднені імена людей, причетних до цього розкрадання, є національною ганьбою».

Член комісії від Партії соціалістів Володимир Головатюк своєю чергою зазначив, що контролюючі органи по суті нічого не зробили, аби повернути викрадені з банківської системи кошти.

Діяльність комісії розрахована на 90 днів, після чого парламенту та широкої громадськості буде представлено відповідний звіт.

У результаті розкрадання з банківської системи понад $1 мільярда збанкрутували три найбільші банки країни – Ощадбанк, Соціальний банк і Unibank.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли члени фракцій Партії соціалістів та політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (загалом у парламенті Молдови 101 депутат).

 



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