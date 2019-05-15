Радіогідроакустична система «Ятрань», яка призначена для виявлення ворожих кораблів та підводних човнів, прийнята на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Степан Полторак на підставі позитивних результатів державних випробувань, передает УкрОборонПром.

Система «Ятрань», яка за власні обігові кошти була розроблена «КНДІ Гідроприладів», що входять до складу ДК «Укроборонпром», складається зі спеціальних гідроакустичних буїв, що мають надчутливі акустичні сенсори, та цифрового центру обробки інформації.

Загалом система побудована таким чином, що об‘єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі та абсолютно непомітні для противника. Це дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів та підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.

Ще однією особливістю гідроакустичних буїв «Ятрані» є те, що вони можуть скидатись з вертольотів. Це дозволяє за мінімальний час створити мережу з сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію та побачити повну картину розташування та переміщення всіх кораблів противника.

Відео заводських випробувань, які проходили у 2018 році:

До того ж, ця система використовувалась під час декількох міжнародних навчань «Сі Бриз», в умовах максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи «Ятрань», яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-морських Сил України.

Наразі фахівці «КНДІ Гідроприладів» готують «Ятрань» до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.