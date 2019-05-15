Радіогідроакустична система «Ятрань» від «КНДІ Гідроприладів» прийнята на Озброєння Збройних Сил України\Видео

07:58 11.06.2019 0 комментариев Украина

Радіогідроакустична система «Ятрань», яка призначена для виявлення ворожих кораблів та підводних човнів, прийнята на озброєння Збройних Сил України.

Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Степан Полторак на підставі позитивних результатів державних випробувань, передает УкрОборонПром.

Система «Ятрань», яка за власні обігові кошти була розроблена «КНДІ Гідроприладів», що входять до складу ДК «Укроборонпром», складається зі спеціальних гідроакустичних буїв, що мають надчутливі акустичні сенсори, та цифрового центру обробки інформації.

Загалом система побудована таким чином, що об‘єднує інформацію з багатьох гідроакустичних буїв, які працюють у пасивному режимі та абсолютно непомітні для противника. Це дає змогу повністю контролювати переміщення ворожих кораблів та підводних човнів та передавати координати цілей для знищення.

Ще однією особливістю гідроакустичних буїв «Ятрані» є те, що вони можуть скидатись з вертольотів. Це дозволяє за мінімальний час створити мережу з сенсорів, які повністю охоплюють велику акваторію та побачити повну картину розташування та переміщення всіх кораблів противника.

Відео заводських випробувань, які проходили у 2018 році: 

До того ж, ця система використовувалась під час декількох міжнародних навчань «Сі Бриз», в умовах максимально наближених до бойових. Загалом, під час цих міжнародних навчань у Чорному морі було неодноразово доведено високі характеристики системи «Ятрань», яка на практиці у рази підвищує бойову ефективність протичовнової оборони Військово-морських Сил України.  

Наразі фахівці «КНДІ Гідроприладів» готують «Ятрань» до серійного виробництва, яке планується розгорнути у рамках Державного оборонного замовлення.

 



Ещё на эту тему:

17:31 05.06.2019
ЗСУ закуплять 120 протикорабельних ракет Нептун / Відео
12:31 27.05.2019
На Одещині відбулися стрільби вдосконаленого ракетного комплексу «Нептун» / Фото, відео
09:01 24.05.2019
З'явилося яскраве відео випробування новітніх українських ракетних систем / Відео
14:31 15.05.2019
За рік Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ повноцінний танковий батальйон / Фото
12:15 15.05.2019
В Україні випробували деталі нової ракети “Циклон-4”
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
18:45 07.05.2019
Конгресмен США не виключає надання Україні потужнішої зброї
16:01 03.05.2019
Українська армія отримала партію танків "Булат"
12:21 24.04.2019
Укроборонпром готовий виробляти сучасні системи наведення для вертольотів / Відео
14:01 23.04.2019
КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
12:41 19.04.2019
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
11:41 18.04.2019
Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Все новости страны
Греция Греция
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
13:27 07.06.2019
Рейтинг стран ЕС с самой чистой водой на пляжах
Все новости страны
Грузия Грузия
16:30 10.06.2019
МЗС України засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Осетії та не визнає їхніх результатів
10:26 07.06.2019
Грузинский ученый назван одним из лучших в Европе исследователей старения
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
Все новости страны
Молдова Молдова
08:49 11.06.2019
У Молдові створили комісію з розслідування розкрадання понад $1 мільярда
14:15 10.06.2019
Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання
10:45 10.06.2019
Минобороны Молдовы: Армия не вмешивается в политический кризис
09:15 10.06.2019
США, ЄС і НАТО закликали молдавських політиків до стриманості і діалогу
Все новости страны
Россия Россия
20:15 10.06.2019
Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
19:00 10.06.2019
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
18:00 10.06.2019
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
Все новости страны
Румыния Румыния
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
16:59 07.06.2019
В Турции вблизи известного курорта горит лес
11:50 07.06.2019
Двое граждан Турции и один гражданин Грузии задержаны за киберпреступление
Все новости страны
Украина Украина
09:52 11.06.2019
Україна засудила нагородження міжнародною премією готелю в окупованому Криму
09:25 11.06.2019
ОБСЕ обнаружила на Донбассе российскую станцию разведки «Кредо-М1»
08:23 11.06.2019
Еще троих задержанных сегодня крымских татар арестовали до 5 августа
07:58 11.06.2019
Радіогідроакустична система «Ятрань» від «КНДІ Гідроприладів» прийнята на Озброєння Збройних Сил України\Видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс