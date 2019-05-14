В России разрешили подсанкционным и крымским компаниям не раскрывать данные об их владельцах

21:30 10.06.2019 0 комментариев Крым

Првительство России разрешило крымским компаниям и компаниям, находящимся под санкциями, скрывать данные о себе в Едином госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России, передает Крыминформ.

«Премьер-министр Дмитрий Медведев 6 июня подписал постановление правительства, которое дает возможность засекретить целый пласт данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства; это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа; юрлицо имеет место нахождения в Крыму. Также может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму», – сообщило российское издание.

Выбор раскрывать такие данные или нет остается за компанией. Чтобы засекретить эту информацию, представители предприятия должны подать соответствующее обращение по форме, которая еще находится в разработке.

Оккупационные "власти" Крыма неоднократно заявляли о готовности помогать иностранным инвесторам работать на территории полуострова и не попасть при этом под санкции. По заверениям "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, на полуострове уже реализован ряд мероприятий для непубличной работы иностранцев. Кроме того, в "Госсовет Крыма" был внесен законопроект о защите инвестиций и невмешательстве в хоздеятельность.

Всего в оккупированном Крыму зарегистрировано около 44 тысяч юридических лиц. В России под различными международными санкциями находится 1 213 компаний. С декабря 2014 года Крым находится под санкциями ЕС и США. 



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