Російські прокурори вимагають до 17 років колонії кримським татарам, затриманим у 2016 році / Фото
|21:15 10.06.2019
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|Крым
У Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону звинувачення вимагає терміни ув’язнення для фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».
Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Прокурор вимагає 17 років колонії для Теймура Абдуллаєва, 13 років для Рустема Ісмаїлова, по 12 років для Узеїра Абдуллаєва і Айдера Саледінова, а також 11 років ув’язнення для Еміля Джемаденова.
12 жовтня 2016 року в Криму провели обшуки в п’яти мусульманських сім’ях. У результаті обшуків затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії й анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.
Фото: Крымская солидарность
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