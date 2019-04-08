Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
|20:45 10.06.2019
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|Турция
Поставки российских «Триумфов» в Турцию начнутся только через два месяца.
Несмотря на тот факт, что несколько недель назад Кремль полностью опроверг возможную задержку поставок российских ЗРК С-400 в Турцию, о которой рассказывал глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар, стало известно о том, что поставки российских «Триумфов» начнутся только через два месяца, пишет avia.pro.
«Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили всех военнослужащих», - заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
С учетом слов Чемезова, поставки российских ЗРК С-400 «Триумф» начнутся в Турцию, вероятней всего, в августе, хотя изначально российские комплексы предполагалось поставить в Турцию в июле или даже в конце июня.
Специалисты в свою очередь обращают внимание на тот факт, что несмотря на задержку поставок С-400 в Турцию, Анкара не намерена отказываться от российских систем ПВО/ПРО, что подтверждают слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это решение окончательное.
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