Кораблі ВМФ РФ проведуть стрільби на Балтиці, де тривають навчання НАТО
|20:15 10.06.2019
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|Россия
Корабельні групи РФ почали навчання у Балтійському морі, де напередодні стартували навчання Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу російського оборонного відомства.
У море вийшли російські корвети "Бойкий" і "Стoйкий", малі ракетні кораблі "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Паcсат", а також протичовновий корабель "Алексин". Вони мають відпрацювати дії проти човнів, ракетні удари по кораблях умовного противника, провести артилерійські і торпедні стрільби, зокрема, по повітряних мішенях.
Нагадаєм, на Балтиці почалися масштабні військово-морські навчання НАТО. У військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.
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