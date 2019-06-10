Корабельні групи РФ почали навчання у Балтійському морі, де напередодні стартували навчання Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу російського оборонного відомства.

У море вийшли російські корвети "Бойкий" і "Стoйкий", малі ракетні кораблі "Серпухов", "Зеленый Дол", "Ливень", "Паcсат", а також протичовновий корабель "Алексин". Вони мають відпрацювати дії проти човнів, ракетні удари по кораблях умовного противника, провести артилерійські і торпедні стрільби, зокрема, по повітряних мішенях.

Нагадаєм, на Балтиці почалися масштабні військово-морські навчання НАТО. У військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.