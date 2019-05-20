Вісьмох затриманих кримських татар, у яких вранці російські силовики провели обшуки, доставили в управління ФСБ в окупованому Сімферополі.

За словами адвоката Рустема Кямілєва, після затримання російські силовики сформували два нових "осередки" релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", передає ZN,UA з посиланням на Крим.Реалії.

"Всі зараз перебувають в ФСБ на (вулиці) Франко. Попередньо всім інкримінують ст. 205.5, кому першу, кому другу частину, допитуються. Адвокати по одному входять у справу", – повідомив Кямілєв.

За його словами, після затримання, силовики сформували два нові "осередки" релігійної організації "Хізб ут-Тахрір": у Білогірському районі затримали трьох осіб, в Алушті і околицях – чотирьох. При цьому затриманого Ескендера Сулейманова долучили до другого сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір", по якому проходить його брат Руслан Сулейманов.

Захисники затриманих кримських татар очікують, що сьогодні в 17:00 в підконтрольному Росії "Київському райсуді" окупованого Сімферополя відбудуться судові засідання щодо обранню вісьмом чоловікам запобіжного заходу.

Зазначимо, що під час ранкових обшуків силовики затримали в Алушті Руслана Нагаєва і Ельдара Кантемірова, у селі Малий Маяк – Руслана Месутова, в селі Ізобільне – голову місцевої релігійної громади Ленура Халілова. При цьому Халілова підозрюють в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" в Алушті, до якої також нібито входять.

У той же час у селі Зуя Білогірського району затримали активіста Айдера Джеппарова, в Білогірську Різа Омерова. При цьому його батька Енвера Омерова російські силовики затримали вранці дорогою до Ростова-на-Дону. Він їхав на судове засідання щодо першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" разом з дочкою Фатмою Ісмаїлової, дружиною політв'язня Айдера Ісмаїлова. За словами співробітника ФСБ, Омерова-старшого мали відвезти в управління МВС РФ в окупованій Керчі. Однак Фатімі Ісмаїловій сказали, що її батька туди не привозили. На даний момент невідомо, де знаходиться Енвер Омеров.

Крім того, в селищі Строгонівка під Сімферополем російські силовики затримали Ескендера Сулейманова. Його брата Руслана Сулейманова, заарештували під час найбільш масових обшуків і затримань кримських татар з початку окупації Криму 27 березня 2019 року. Під час обшуку у Эскандера Сулейманова слідчий Сергій Махнєв, який проводив "слідчі дії", заявив про те, що його справу об'єднають з кримінальним провадженням, по якому проходить його брат. Махнєв очолює слідчу групу щодо другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".