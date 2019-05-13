Київський апеляційний суд в понеділок, 10 червня, скасував ухвалу Голосіївського райсуду Києва про продовження строку тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді.

Наразі Чорнобук ще знаходиться у СІЗО Києва, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Рішення ухвалене колегією суддів у складі Дениса Масенка (головуючий), Ігоря Паленика та Олега Присяжнюка.

За інформацією прокуратури АР Крим, захист Чорнобука аргументував свою позицію тим, що він є діючим суддею, оскільки 29 листопада 2018 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України визнала протиправним та скасувала постанову ВР України від 29 вересня 2016 року «Про звільнення судді».

У прокуратурі АРК наголошують, що, «у відповідності до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» скасування постанови ВР України «Про звільнення судді» не є підставою для відновлення на посаді судді, тобто особа не набула статусу судді. Вирішення питання щодо звільнення особи з посади судді, у відповідності до чинного законодавства, відноситься виключно до повноважень Вища рада правосуддя».

За даними ЦЖР, головою колегії суддів, яка винесла рішення про скасування арешту В.Чорнобука є суддя Денис Масенко. У 2015 році він переведений до Києва із Луганська, відзначився резонансними рішеннями у кількох справах. У 2016 році разом Масенко був членом колегії, яка скасувала дозвіл на затримання Юрія Іванющенка («Єнакієвського»), що посприяло зняттю його з міжнародного розшуку. Тоді головуючим колегії був Олег Присяжнюк.

У 2016 році суддя Денис Масенко у складі колегії брав участь у розгляді питання про зміну запобіжного заходу Геннадію Корбану. Також Масенко був у колегії, які розглядала скаргу на арешт екс-голови ДФС Романа Насірова.

За даними видання «Наші гроші» суддя Масенко разом із сім’єю безоплатно користується квартирою у Києві площею 100 кв.м, розташованою неподалік суду.

Повідомлялось, що Валерій Чорнобук на момент окупації Криму очолював Апеляційний суд АРК. У березні 2014 року в інтерв’ю журналісту Центру журналістських розслідувань Сергію Мокрушину, Чорнобук говорив, що буде сприяти переходу кримських судів на судочинство по законодавству Росії. На відео зафіксовано, як Чорнобук читає кримським суддям лекцію про норми Конституції РФ. У мережі також опубліковано відео, на якому Чорнобук присутній на виставі «прокурора Криму» Наталії Поклонский. На початку квітня 2014 року Чорнобук повернувся до Дніпропетровська, заявив про вірність Україні, а в липні указом президента Петра Порошенка було призначено на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

11 липня 2018 року прокуратура АРК повідомила Валерію Чорнобуку про підозру в держзраді за ч.1 ст.111 КК України. Співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в Дніпрі за місцем його проживання і за місцем його останньої роботи в приміщенні Дніпровського міської ради. В серпні прокуратура АРК оголосила в розшук Валерія Чорнобука.

3 листопада Валерій Чорнобук був затриманий в Києві співробітниками спецпідрозділу СБУ. 5 листопада Голосіївський райсуд Києва заарештував його на два місяці.

28 листопада ВСУ скасував постанову Верховної Ради про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області в зв’язку з порушенням регламенту парламенту при розгляді цього питання.

26 березня 2019 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Чорнобука до 24 травня 2019 року. 25 квітня Київський апеляційний суд залишив це рішення чинним.

20 травня Голосіївський райсуд продовжив Чорнобуку термін тримання під вартою на 39 днів – до 27 червня 2019 року.