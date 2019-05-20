Розпочато кримінальне провадження через незаконні обшуки у Криму
|18:45 10.06.2019
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|Крым
За фактом незаконних обшуків на території окупованого Криму правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення на офіційній сторінці прокуратури Автономної Республіки Крим у Facebook.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Криму, ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі за фактом проведення незаконних обшуків розпочало кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканості житла), вказали у прокуратурі.
"Крім того, у разі підтвердження інформації про затримання осіб, у яких проводяться незаконні обшуки, діям так званих "правоохоронців" буде надана додаткова правова оцінка", - йдеться в повідомленні.
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