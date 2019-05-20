Оккупанты провели в Ялте прошли учения по локализации условного очага холеры.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-служб т.н. "Межрегионального управления Роспотребнадзора" по оккупированному Крыму.

В учениях принимали участие специалисты "Межрегионального управления" и его "территориального отдела" в городе Ялта, специалисты российских учреждений так называемых ФГКУЗ "Противочумная станция" Роспотребнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в оккупированных Крыму и Севастополе, а также ялтинские больницы, которые в ходе учения отрабатывали практические навыки эвакуации выявленного подозрительного больного с холерой в инфекционное отделение, порядка одевания и снятия комплекта средств индивидуальной защиты при подозрении на заболевание холерой, забора материала для лабораторного исследования, организации текущей дезинфекции в процессе эвакуации и т. п.

За ходом учения наблюдали врачи медицинских организаций "республики" и Севастополя, медицинские работники санаторно-курортных учреждений и специалисты учреждений Роспотребнадзора, перенимая опыт работы коллег в режиме чрезвычайной ситуации (более 100 чел.).