У Криму в трьох районах - Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському - окупанти затримали після обшуків вісьмох осіб. Порушено кримінальну справу за статтею "тероризм".

Про це у Facebook повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримано вісім осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в Алушті затримані Руслан Нагаєв і Ельдар Кантеміров, в інших населених пунктах Алуштинського регіону - селі Малий Маяк і селі Ізобільне - затримані Руслан Месут і Ленур Халілов.

Голова місцевої релігійної общини Ленур Халілов підозрюється в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" в Алушті (ч. 1 ст. 205.5 КК РФ). За версією слідства, до цього осередку нібито входить Кантеміров і Нагаєв.

У селі Зуя Білогірського району затриманий активіст Айдер Джеппаров, у Білогірську - Різа Омеров. Його батько Енвер Омеров був затриманий у понеділок рано вранці по дорозі в Ростов-на-Дону.

У селищі Строганівка під Сімферополем затриманий Ескендер Сулейманов, брат Руслана Сулейманова, заарештованого в ході масових обшуків 27 березня 2019 року.

ФСБ Росії заявила, що "слідчі заходи" проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації Хізб ут-Тахрір.

У понеділок в окупованому Криму проходять облави і затримання за кількома адресами. У Білогірську під час обшуку в будинку кримського татарина Різи Омерова у його дружини почалися передчасні пологи.