Криза в Молдові: два уряди провели паралельні засідання

14:15 10.06.2019 0 комментариев Молдова

У Молдові уряд проєвропейської Майї Санду провів своє перше засідання в будівлі парламенту, у той час як в.о. прем’єра від Демпартії Павло Філіп провів паралельне засідання свого кабінету в будівлі уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає.

На засіданні уряду Санду зібрались 7 з 12 міністрів. Вони одноголосно проголосували за звільнення глави Держіснпекторату поліції Александра Пинзаря. Глава МЗС Андрей Нєстасе, який ініціював звільнення, заявив, що Пинзар "служив кримінальному олігархічному режиму".

Після цього засідання уряду Санду завершилося. Новий уряд, легітимність якого визнав Євросоюз, не зміг провести засідання в будівлі кабміну, оскільки нових міністрів туди не пускають. Будівля оточена протестувальниками та співробітниками поліції, яка продовжує підпорядковуватися уряду Демократичної партії на чолі з Павлом Філіпом.

Сам Філіп провів паралельне засідання свого кабінету, давши зрозуміти, що попередня влада продовжує вважати уряд Санду нелегітимним.

На зустрічі з міністрами і керівниками різних державних інститутів Філіп заявив, що "держінститути працюватимуть в нормальному режимі, так, щоб громадяни не страждали від цього глухого кута".

Засідання уряду Філіпа ніде не транслювалося онлайн. На сайті уряду немає оголошень про це засідання і не опублікована його порядок.



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