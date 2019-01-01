Необходимость заместить иностранные композитные материалы в МС-21 не стала серьезной проблемой для реализации проекта первого среднемагистрального самолета.

Об єтом заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"На год примерно (отодвинут - ИФ). Они (композитные материалы - ИФ) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о проблеме с композитными материалами.

"Будет больше держать завершение сертификационных испытаний, хотя три самолета летают. Риски всегда есть: погодные условия, еще что-то, достаточно большое количество полетов надо сделать, чтобы сертифицировать самолет по всем правилам: российским и международным", - сказал вице-премьер.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - сказал тогда Чемезов.

По его словам, композитные материалы будут российскими, а не покупаться за рубежом.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе российские СМИ.



Ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

Сообщается, что МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.