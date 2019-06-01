Військово-Морські Сили ЗС України розглядають можливість введення до складу Командування Морської піхоти третьої бригади.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗС України

Мова йде про передачу зі складу оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗС України 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

В складі бригади зараз перебуває 21-й, 23-й та 37-й окремі мотопіхотні батальйони, а також бригадна артилерійський дивізіон, танкова рота та інші штатні підрозділи.

У разі позитивного рішення до кінця 2019-го року 56-та бригада увійде до складу Командування Морської піхоти ВМС ЗС України та стане третьою бригадою у складі після 36-ї бригади, що була сформована у 2015-у році, та 35-ї бригади утвореної минулого року.

35-ї бригада морської піхоти була створена на базі 137-го батальйону та передачі зі складу Сухопутних військ ЗС України 18 батальйону, та зі складу Десантно-штурмових військ ЗС України – 88-й десантно-штурмового батальйону.

Окрім того у Командуванні морської піхоти ВМС ЗС України вже сформовано 140-й розвідувальний батальйон, що зараз дислокується у місті Скадовськ.

Фото прес-центр ОК “Південь”