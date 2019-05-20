Идущую в оккупированный Крым колонну МЧС протаранила фура в Тульской области / Фото
|16:45 10.06.2019
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|Крым
В Тульской области, на трассе М-4 «Дон» в Веневском районе фура врезалась в колонну МЧС, которая направлялась в оккупированный Крым.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.
Колонна спасателей направлялась в Керчь.
Согласно опубликованным данным, автомобили МЧС остановились, и в этот момент в них врезался длинномер. Пять сотрудников получили травмы средней и легкой степени тяжести.
В ближайшее время поврежденный транспорт заменят, автомобили продолжат движение в Керчь.
Фото МЧС РФ
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