Облавы в Крыму: ФСБ завела уголовные дела о так называемом "терроризме"
|13:45 10.06.2019
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|Крым
«Управление» ФСБ по оккупированным Крыму и городу Севастополю возбудило «уголовные дела» в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района, подозреваемых в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).
Об этом сообщает ATR со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по оккупированному Крыму.
«УФСБ России по Крыму возбуждены «уголовные дела» в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности «террористической организации» «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.
Пропагандистские крымские СМИ ведут прямые репортажи с мест обысков в домах крымских татар.
Как сообщалось, ранее появилась информация, что в Крыму проходят очередные массовые обыски в домах крымских татар. Ныне известно о семи обысках: три — в Алуште, три — в Белогорске и один — в Симферополе.
Уже известно о задержании Руслана Нагаева, Эльдара Кантемирова, Айдера Джеппарова, Ризы Омерова и Энвера Омерова.
По информации «Крымской солидарности», также сегодня после обыска силовики задержали Эскендера Сулейманова. «Следователь», который проводил обыск, заявил, что «дело» крымского татарина будет объединено с «делом о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа).
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