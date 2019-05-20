«Управление» ФСБ по оккупированным Крыму и городу Севастополю возбудило «уголовные дела» в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района, подозреваемых в участии в организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

Об этом сообщает ATR со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по оккупированному Крыму.

«УФСБ России по Крыму возбуждены «уголовные дела» в отношении жителей города Алушты, Белогорска и Симферопольского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности «террористической организации» «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

Пропагандистские крымские СМИ ведут прямые репортажи с мест обысков в домах крымских татар.

Как сообщалось, ранее появилась информация, что в Крыму проходят очередные массовые обыски в домах крымских татар. Ныне известно о семи обысках: три — в Алуште, три — в Белогорске и один — в Симферополе.

Уже известно о задержании Руслана Нагаева, Эльдара Кантемирова, Айдера Джеппарова, Ризы Омерова и Энвера Омерова.

По информации «Крымской солидарности», также сегодня после обыска силовики задержали Эскендера Сулейманова. «Следователь», который проводил обыск, заявил, что «дело» крымского татарина будет объединено с «делом о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа).