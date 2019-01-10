Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Черноморского флота оккупантов вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота страны-агрессора в декабре 2018 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Патрульные корабли проекта 22160 способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.