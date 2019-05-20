На полигонах оккупированного Крыма проходят учения подразделений армейского корпуса ЧФ
|20:00 10.06.2019
|0 комментариев
|Крым
На крымских полигонах боевой подготовки подразделения бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страны- агрессора задействованы в учениях на местности.
В полевых условиях военнослужащие отрабатывают вопросы по огневой подготовке и вождению танков Т-72Б3, БТР-82А, выполняя боевые стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Наводчики танков и бронетранспортёров закрепляют навыки по разведке целей, корректированию огня из пушки и пулемёта, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.
Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утвержденным командованием флота планом боевой подготовки на 2019 учебный год.
Ещё на эту тему:
ЮВО: Новобранцев весеннего призыва отправили на общевойсковую подготовку в горы Дагестана
ЮВО: Военные инженеры на специальных учениях отрабатывают наведение понтонных переправ
Подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия / Фото
ЮВО: Мотострелковые соединения отработают современные тактические приемы в горах Дагестана
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
ЮВО: Беспилотники выполнили разведку местности в Ростовской области на высотах до 5 км
ЮВО: Ракетное соединение в Северной Осетии было поднято по тревоге
Авиация ЧФ агрессора налетала в 2,5 раза больше, чем в прошлом году