На крымских полигонах боевой подготовки подразделения бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страны- агрессора задействованы в учениях на местности.

В полевых условиях военнослужащие отрабатывают вопросы по огневой подготовке и вождению танков Т-72Б3, БТР-82А, выполняя боевые стрельбы из стрелкового оружия и военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наводчики танков и бронетранспортёров закрепляют навыки по разведке целей, корректированию огня из пушки и пулемёта, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.

Все занятия являются плановыми и проходят в соответствии с утвержденным командованием флота планом боевой подготовки на 2019 учебный год.