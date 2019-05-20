Компания ТЭС стала партнером "Кубка Крыма" по парусному спорту

19:30 10.06.2019 0 комментариев Крым

11 июня в оккупированном Севастополе стартуют Всероссийские соревнования по парусному спорту в крейсерских яхтах «Кубок Крыма – 2019».

Соревнования пройдут по маршруту Севастополь – Ялта – Феодосия – Балаклава – оз. Донузлав – Севастополь и завершатся 23 июня церемонией награждения победителей и парадом закрытия соревнований, сообщает Кріминформ.

Организаторами мероприятия выступили "управление по делам молодежи и спорта" по оккупированному Севастополю, РОО «Федерация парусного спорта Севастополя», Спортивный центр (морской и физической подготовки, Севастополь) ФАУ МО РФ ЦСКА, ГАУ «ЦСП СКС», а партнером стала компания ТЭС.

"За 27 лет наша компания из небольшой фирмы превратилась в одно из крупнейших предприятий <аннексированного> Крымского полуострова, – говорит президент фирмы «ТЭС» Сергей Бейм, – и мы продолжаем расширять сферу своей деятельности и сейчас, например, занимаемся проектом создания и эксплуатации на территории Феодосии водноспортивного оздоровительно комплекса «Золотой пляж», в который входит яхтенная марина вместимостью порядка 60 яхт. Данный комплекс позволит привлечь еще больше внимания к нашему региону не только профессиональных и начинающих спортсменов, но и владельцев яхт, которые путешествует по всему миру".

По словам президента РОО «Федерация парусного спорта Севастополя» Валерия Зубкова, история регаты началась в 1990 году и получила "новый мощный виток" в развитии после аннексии Крыма Россией. С 2015 года Кубку Крыма присвоен статус «Всероссийских соревнований».

Планируемое число участников – около 250 спортсменов различных возрастных групп и спортивной квалификации. В 2019 году в регате примут участие неоднократные победители и призеры Чемпионатов России и Кубков России – Юрий Божедомов (МСМК), Иван Чехлатый (МС), Андрей Ядрин (МС), а также именитые и заслуженные спортсмены из других городов РФ. 

Соревнования проводятся на акватории, прилегающей к аннексированному полуострову Крым, в пределах "территориальных вод Российской Федерации".

Группа компаний ТЭС – крупное топливно-энергетическое предприятие оккупированного Крыма, включающее в себя 63 АЗС, 2 нефтебазы, предприятие по хранению и перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов, железнодорожное предприятие, суда морской логистики и 2 комфортабельных отеля.

В среднем в месяц на АЗС ТЭС проходит около 1 миллиона транзакций, а постоянными клиентами ГК ТЭС являются более 600 крымских компаний.



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