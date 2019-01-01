Служба безпеки України оперативно відслідковує внутрішньо-політичну ситуацію, яка склалася в Республіці Молдова.

У межах партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією із молдовськими колегами для збереження спокою та стабільності в регіоні, повідомляє прес-служба СБ України.

З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов`язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, наразі посилено контррозвідувальний режим на в`їзді до Молдови через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації.