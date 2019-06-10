Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас 10 червня зустрінеться з президентом Греції, щоб попросити Прокопіса Павлопулоса призначити дострокові національні вибори, розпустивши парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AP.

Ципрас оголосив про дострокові парламентські вибори після того, як його партія програла нещодавні вибори до Європарламенту. На початку червня партія прем’єра Греції провалилася і на місцевих виборах.

Уряд хоче провести голосування 7 липня. Строкові вибори наразі заплановані на жовтень, коли закінчиться чотирирічний термін уряду Ципраса.

Лідер партії, що була союзником сили СИРІЗА Ципраса у чинному коаліційному уряді, колишній міністр оборони Панос Камменос, заявив у неділю, що його "Незалежні греки" не братимуть участь у дострокових парламентських виборах.

За словами прем'єра, результат опозиції на виборах до Європарламенту дає їй право ставити під сумнів весь хід виходу з кризи, а також план СІРІЗА про надання підтримки більшості суспільства, кинути виклик цьому історичному проєкту загалом.