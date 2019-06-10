У рамках слухань у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці, які відбуваються цього тижня в Гаазі, Україна буде відстоювати своє право на судовий розгляд справи по суті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Слухання стартують у понеділок в постійному третейському суді в Гаазі та триватимуть до п'ятниці.

Так звана "велика" справа з морського права стосується всіх порушень, які вчинила Росія: перешкоджання навігації, крадіжка корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та інші.

Як повідомила Зеркаль, справа триває з 2016 року, коли стало зрозумілим, що Росія не готова усунути порушення Конвенції ООН з морського права добровільно.

"Мета Росії традиційна - уникнути розгляду справи по суті і відповідальності. Наше завдання просте і складне водночас - відстояти своє право на судовий розгляд справи по суті", - пояснила Зеркаль суть цьоготижневих слухань з питань юрисдикції.

За словами заступниці міністра, судові слухання цього тижня важливі і в більш ширшому контексті: Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму і довести, що має право свавільно вести себе на Азові і в Керченській протоці, бо там не застосовується міжнародне морське право.

"Ми знаємо з вами цю історію. Росія прагнула цього давно. Наше завдання - не дати відновити імперське минуле Росії", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаэм, у Третейському суді починаються слухання “Україна проти Російської Федерації”.