Зеркаль пояснила важливість слухань в Гаазі у "морській справі" проти Росії
|12:45 10.06.2019
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|Крым
У рамках слухань у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці, які відбуваються цього тижня в Гаазі, Україна буде відстоювати своє право на судовий розгляд справи по суті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Слухання стартують у понеділок в постійному третейському суді в Гаазі та триватимуть до п'ятниці.
Так звана "велика" справа з морського права стосується всіх порушень, які вчинила Росія: перешкоджання навігації, крадіжка корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та інші.
Як повідомила Зеркаль, справа триває з 2016 року, коли стало зрозумілим, що Росія не готова усунути порушення Конвенції ООН з морського права добровільно.
"Мета Росії традиційна - уникнути розгляду справи по суті і відповідальності. Наше завдання просте і складне водночас - відстояти своє право на судовий розгляд справи по суті", - пояснила Зеркаль суть цьоготижневих слухань з питань юрисдикції.
За словами заступниці міністра, судові слухання цього тижня важливі і в більш ширшому контексті: Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму і довести, що має право свавільно вести себе на Азові і в Керченській протоці, бо там не застосовується міжнародне морське право.
"Ми знаємо з вами цю історію. Росія прагнула цього давно. Наше завдання - не дати відновити імперське минуле Росії", - резюмувала Зеркаль.
Нагадаэм, у Третейському суді починаються слухання “Україна проти Російської Федерації”.
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