Облавы в Крыму: Местонахождение задержанного Омерова неизвестно / Видео
|12:15 10.06.2019
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|Крым
Дочь задержанного этой ночью крымского татарина, тестя политзаключнного Рустема Исмаилова Энвера Омерова рассказала, как силовики ей угрожали во время задержания ее отца.
Об этом Фатма Исмаилова рассказала в эфире телеканала ATR.
В частности, она сообщила, что силовики в 2 часа ночи остановили ее авто, когда она вместе с супругами политзаключенных и своим отцом ехала в Ростов-на-Дону на суды.
«Подъехал человек в гражданском, не показывая никаких документов, сказал, что моему отцу нужно проехать с ним в керченское «РОВД». <...> Моему отцу стало очень плохо. <...> Скорая очень быстро подъехала, они сказали, что у отца очень сильно повысилось артериальное давление. Сказали, что ему нужен покой. Но этот человек в гражданском все равно настаивал на том, чтобы мой отец проехал вместе с ними. <...> Я им сказала, чтобы они мне дали адрес, чтобы я сама его отвезла, но они отказали. Сказали, что, если ты будешь нам мешать, мы пристегнем тебя наручниками к генератору», — заявила дочь задержанного.
Как известно, силовики все же увезли Энвера Омерова якобы в отделение «полиции» в Керчи, однако позже дочь сообщила, что ее отца там нет. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Позже появилась информация о том, что в доме Энвера Омерова в Белогорске проходит обыск. Его сына Ризу также задержали.
Как известно, «следственные мероприятия» проходили сегодня сразу по нескольким адресам в оккупированном Крыму. Сейчас известно о задержании Эльдара Кантемирова, Айдера Джеппарова, Ризы Омерова и Энвера Омерова.
По информации «Крымской солидарности», также сегодня после обыска силовики задержали Эскендера Сулейманова. «Следователь», который проводил обыск, заявил, что «дело» крымского татарина будет объединено с «делом о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа).
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