Во время обыска в доме Ризы Омерова у его супруги от пережитого стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.

На данный момент ее увезли в роддом, сообщает Крымская солидарность.

Напомним, сегодня утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент Энвер Омеров задержан.

Фатма Исмаилова является супругой Рустема Исмаилова, фигуранта по «делу Хизб ут-Тахрир» (симферопольская группа).