Облавы в Крыму: У жены Резы Омерова во время обыска начались преждевременные роды
|11:30 10.06.2019
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|Крым
Во время обыска в доме Ризы Омерова у его супруги от пережитого стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.
На данный момент ее увезли в роддом, сообщает Крымская солидарность.
Напомним, сегодня утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент Энвер Омеров задержан.
Фатма Исмаилова является супругой Рустема Исмаилова, фигуранта по «делу Хизб ут-Тахрир» (симферопольская группа).
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