После обыска в доме Ризы Омерова крымского татарина задержали силовики.

Ранее его отца, Энвера Омерова, задержали, когда он отправлялся на суды в Ростов-на-Дону. Местонахождение Энвера Омерова на данный момент неизвестно.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Увезли Ризу Омерова», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что «следственные мероприятия» проходят ещё по одному адресу — в с. Изобильное, Алушта, в доме Ленура Халилова — председателя местной религиозной общины.

Кроме того, Эльдара Кантемирова увезли из г. Алушты в с. Заречное по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск по адресу: с. Заречное, ул. Предгорная 17б, Алуштинский район.

По информации «Крымской солидарности», ранее после обыска силовики задержали Эскендера Сулейманова. «Следователь», который проводил обыск, заявил, что «дело» крымского татарина будет объединено с «делом о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа).

Напомним, ранее стало известно, что сегодня ночью у въезда на Керченский мост остановили автомобиль с родственниками крымскотатарских политзаключённых, которые направлялись в Ростов-на-Дону на суды. В частности силовики задержали тестя политзаключённого Рустема Исмаилова Энвера Омерова. Его отвезли в отделение «полиции» в Керчи, однако позже дочь сообщила, что крымского татарина нет в этом отделении. На данный момент его местонахождение неизвестно. Также появилась информация, что в доме Энвера Омерова в Белогорске проходит обыск. Его сына Ризу также задержали.