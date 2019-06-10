Минобороны Молдовы: Армия не вмешивается в политический кризис
|10:45 10.06.2019
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|Молдова
«Национальная армия не вмешивается в политический кризис и останется вне политических игр».
Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает tv8.md.
В нем также сказано: «В соответствии со статьей 108 (1) Конституции Республики Молдова, вооруженные силы подчиняются исключительно воле народа в целях гарантирования суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности страны и конституционной демократии».
«В то же время, согласно закону № 345 о национальной обороне, руководство национальной оборонной системой является исключительным и неотъемлемым атрибутом конституционной власти государства. Пока нет четкой определенности в политической ситуации в стране, Национальная армия подчиняется только конституционному порядку» – сообщает ведомство.
Также в Министерстве обороны заявили, что для снижения риска эскалации в соответствии с внутренними правилами, доступ ко всем воинским частям и учреждениям Министерства обороны запрещен любому лицу, кроме персонала учреждения.
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