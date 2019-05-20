Новобранцы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Республики Дагестан, приступили к занятиям по одиночной подготовке военнослужащих.

На полигоне Дальний, а также в специально оборудованных классах военнослужащие приступили к отработке нормативов по тактической, инженерной, огневой, строевой, радиационной подготовке, биологической и химической защите, а также специальной и физической подготовкам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят особенности эксплуатации современного танка Т-90А, оснащенного мощным ракетно-пушечным вооружением, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи и систем управления огнем.

Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

Всего за период одиночной подготовки около 50 часов отводится комплексным занятиям по вождению боевых машин и около 80 часов огневой подготовке, каждое второе упражнение будет отрабатываться в темное время суток.