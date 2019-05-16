Российский производитель военной техники заявил о восьмикратном росте прибыли / Фото

17:30 10.06.2019 0 комментариев Россия

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в 2018 году увеличила выручку по МСФО на 6,8%, до 135,5 млрд рублей. 

Об этом сообщает Военное.РФ со ссылкой на данные российских СМИ о годовой консолидированной финансовой отчетности предприятия.
 
Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 7,6%, до 99,23 млрд рублей, а валовая прибыль – на 4,7%, до 39,27 млрд рублей. 

Данные о чистой прибыли в финансовой отчетности не раскрываются. Между тем, в пресс-службе УВЗ "Интерфаксу" сообщили, что по итогам 2018 года чистая прибыль корпорации по МСФО увеличилась в 8 раз и стала рекордной за все время существования корпорации. 

"В 2018 году НПК "Уралвагонзавод" практически по всем показателям деятельности демонстрировала уверенный рост. Это стало результатом двухлетней целенаправленной работы по структурированию бизнеса, оптимизации по всем направлениям, в том числе и затрат, снижению долговой нагрузки и стоимости заимствований", – отметили в пресс-службе. 

Доля выпуска гражданской продукции на предприятиях группы увеличилась по итогам 2018 года до 38%. 

НПК "Уралвагонзавод" – российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц "Мста-С" и других. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 

Собственником 100% акций УВЗ остается госкорпорация "Ростех".

Фото: Правда УрФО



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