В оккупированном Россией Крыму резко сократились объемы ввода жилья.

За 4 месяца 2019 года сдано 70 тысяч «квадратов» – это на 42% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, пишет РИА Новый день.

Тенденция к снижению активности в сфере жилищного строительства отмечена во многих регионах России. Лидером является Санкт-Петербург – минус 61%. Также в первую тройку входят Дагестан и Томская область. Крым на четвертом месте.

В целом, за январь-апрель 2019 года в России введено 19,6 млн квадратных метров жилья, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант», отмечая: специалисты связывают такую тенденцию с переходом на проектное финансирование жилищного строительства. С 1 июля 2019 года застройщики не смогут получать деньги дольщиков напрямую – их средства будут зачисляться на специальный банковский счет, а финансироваться строительство будет за счет кредитов. Новая схема вызвала уход с рынка игроков, не готовых к подобным условиям работы и росту стоимости строительства.

Однако в оккупированном Крыму резкое снижение объемов ввода жилья связано не только с переходом на эскроу-счета, но и отсутствием принятого генплана у ряда городов, а также дорогой землей, считают эксперты. Именно эти факторы, в первую очередь, приводят к росту цен на жилую недвижимость, что влечет за собой падение спроса и, как следствие, снижение объемов строительства.

Ранее РИА Новый день сообщал, что оккупированный Крым оказался в числе пяти "регионов России", не утвердивших вовремя показатели национального проекта «Жилье и городская среда». Вице-премьер оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов, курирующий строительную отрасль на полуострове, попытался оправдать региональную власть, переложив ответственность на западные страны (ввели санкции) и Москву (позволяет крупным российским банкам с госучастием не открывать свои отделения в Крыму).